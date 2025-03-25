Merkez Bankası duyurdu: Dövize yeni müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemi" (İngilizce kısaltmasıyla NDF (endief)) başlıklı yeni bir video yayınladı.

Videoda, Merkez Bankasının, NDF'ler yoluyla kurlarda gözlenen oynaklıkları azaltarak döviz piyasalarının etkinliğini desteklemeyi hedeflediği, bu sayede reel sektörün kur riskini etkin yönetme kapasitesinin artmasına katkı sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Bu hamle, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası hızla tırmanan siyasi gerilim ve buna bağlı olarak döviz piyasalarında yaşanan sert dalgalanmanın hemen ardından geldi.

Merkez Bankası, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla 20 Mart 2025'te Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlamıştı.

NDF NEDİR?

Merkez Bankası'nın uygulamaya koyduğu NDF (Non-Deliverable Forward) işlemleri, piyasada döviz kuruna dair beklentileri yönetmek için kullanılan vadeli sözleşmelerdir. Gerçek bir döviz teslimatı yapılmaz; vade sonunda TL üzerinden uzlaşı sağlanır.

TCMB, bu hamleyle döviz piyasalarındaki volatiliteyi azaltmayı ve lira üzerindeki spekülatif baskıyı dengelemeyi hedefliyor. Uzmanlara göre, bu tür araçlar Merkez Bankası’nın doğrudan döviz rezervi harcamadan müdahale etmesine olanak tanıyor.