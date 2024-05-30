Merkez Bankası duyurdu: KKM stok bakiyeleri yayımlanacak

TCMB, ekonomistlerin ısrarla açıklanmasını talep ettiği, 21 Aralık 2021’den beri yürürlükte olan ve verilerin açıklanmaması gerekçesiyle tartışmalara neden olan kur korumalı mevduata ilişkin stok bakiyeleri yarından itibaren aylık olarak yayımlayacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Aralık 2021’den beri yürürlükte olan kur korumalı mevduata (KKM) ilişkin stok bakiyeleri hakkında açıklama yaptı.

TCMB, ekonomistlerin ve siyasetçilerin ısrarla açıklanmasını talep ettiği KKM ile ilgili veri setini aylık olarak yayımlayacağını duyurdu. KKM, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati döneminde 21 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Merkez Bankası’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri aylık frekansta ve zaman serisi olarak ‘Aylık Para ve Banka İstatistikleri’ kapsamında yayımlanmaya başlanacak.

ELEKTRONİK ORTAMDA DA OLACAK

Söz konusu veriler, 31 Mayıs 2024 Cuma günü saat 14.30’da Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden, Aylık Para ve Banka İstatistikleri başlığı altında “Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları” alt başlığı ile yayımlanacak.

"DDKKM - Gerçek Kişiler", "DDKKM - Tüzel Kişiler", "DDKKM - Toplam" ve "TL KKM" bakiyeleri ayrı seriler olarak gösterilecek. DDKKM bakiyeleri, dönüşüme konu döviz/altın cinsinden orijinal stok bakiyelerin milyar ABD doları karşılığı olarak; TL KKM bakiyeleri ise milyar TL cinsinden izlenecek.

ENFLASYON RAPORU TOPLANTISINDA GÜNDEME GELMİŞTİ

KKM’ye ilişkin istatistiklerin yayınlanması hakkındaki tartışmalar, en son 8 Mayıs’ta yapılan yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında gündeme gelmişti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, ekonomistlerin ve gazetecilerin soruları üzerine KKM verilerinin yayımlanması durumunun değerlendirilebileceğini söylemişti.