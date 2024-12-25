Merkez Bankası duyurdu: KKM uygulaması 2025 yılı içerisinde sonlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında izlenecek para politikalarına ilişkin yol haritası niteliğini taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

PPK 8 KEZ TOPLANACAK

Önemli bir politika değişikliğe gidilerek, 2025 yılı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının sayısı 8'e düşürüldü. Merkez Bankası, 2024'te aylık olarak yılda 12 kez PPK toplantısı yapıyordu.

KKM UYGULAMASI SONLANDIRILACAK

Yıl sonunda Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılmasının planlandığı belirtildi. KKM'ye ilişkin, "2025 yılında dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle birlikte Türk lirası varlıklara olan talep devam edecektir. TL mevduat payındaki artış ve KKM hesaplarındaki azalışla birlikte bu alandaki düzenlemelerde sadeleşme adımlarına devam edilmesi ve yıl içerisinde KKM uygulamasının sonlandırılması planlanmaktadır" denildi.

PARASAL SIKILIK DÜZEYİ ENFLASYON YÜZDE 5'E DÜŞENE KADAR KORUNACAK

Raporda fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gereken parasal sıkılık düzeyinin enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde gerektiği sürece korunacağı belirtildi.

KREDİ BÜYÜME SINIRLARI YIL İÇİNDE GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Metinde kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği vurgulandı. Kredi büyüme sınırları ve düzenleme kapsamında sağlanan istisnaların yıl içinde gözden geçirileceği belirtildi.

Bankanın 2025 Para Politikası Metninde yer alan başlıklar şu şekilde:

PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2025 yılında 8 toplantı yapacak

Sadeleşme adımları 2025 yılında da devam edecek.

Dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle, TL varlıklara talep devam edecek.

2025 yılında Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılması planlanıyor.

2025 yılında dalgalı döviz kuru sürdürülecek.

Döviz kuru serbest piyasa koşullarında oluşmaya devam edecek.

Merkez Bankası kur düzenini belirlemek amacıyla döviz alım ve satımı işlemi yapmayacak.