Merkez Bankası Ekim 2025 faiz kararı açıklandı: Faiz yüzde kaç oldu?

Ekonomi dünyasının gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ekim 2025 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi: Merkez Bankası politika faizini yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirdi. Piyasalar açısından kritik öneme sahip bu karar, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, faiz indirimi ne anlama geliyor, ekonomistlerin ilk yorumları ne yönde? İşte tüm detaylar…

TCMB EKİM 2025 FAİZ KARARI: POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 39,5

23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanan karar doğrultusunda, Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine çekti. Bu indirim, TCMB’nin son aylarda sürdürdüğü “kademeli gevşeme” politikasının devamı niteliğinde değerlendiriliyor.

Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.

GÜNCEL POLİTİKA FAİZİ TABLOSU (2025 YILI)

Tarih Faiz Oranı (%) 24 Ocak 2025 45,00 7 Mart 2025 42,50 18 Nisan 2025 46,00 25 Temmuz 2025 43,00 12 Eylül 2025 40,50 23 Ekim 2025 39,50

TCMB 2025-2026 FAİZ KARAR TAKVİMİ

11 Aralık 2025

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

FAİZ İNDİRİMİ PİYASALARI NASIL ETKİLER?

Faiz indirimiyle birlikte Türk lirasının getirisi azalacağından, döviz talebinde artış yaşanabilir. Bu durum dolar/TL kurunda yükselişe, altın fiyatlarında artışa ve Borsa İstanbul’da değer kazançlarına yol açabilir. Ancak kısa vadede sert fiyat hareketleri olabileceği için uzmanlar yatırımcılara temkinli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE’DE SON 15 YILIN POLİTİKA FAİZİ ORANLARI

Tarih Politika Faizi (%) 20 Mayıs 2010 7.00 17 Aralık 2010 6.50 21 Ocak 2011 6.25 5 Ağustos 2011 5.75 19 Aralık 2012 5.50 17 Mayıs 2013 4.50 29 Ocak 2014 10.00 14 Eylül 2018 24.00 25 Aralık 2020 17.00 23 Haziran 2023 15.00 27 Ekim 2023 35.00 12 Eylül 2025 40.50 23 Ekim 2025 39.50

EN ÇOK SORULAN SORULAR

TCMB Ekim 2025 faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası, Ekim 2025 toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e düşürdü.

Yeni politika faizi ne kadar süre geçerli olacak?

Yeni faiz oranı bir sonraki PPK toplantısına kadar geçerlidir. Bir sonraki toplantı 11 Aralık 2025 tarihinde yapılacaktır.

Faiz indirimi dolar, altın ve borsayı nasıl etkiler?

Faiz indirimi genellikle döviz ve altın fiyatlarını artırırken, borsada pozitif fiyatlamaları destekler. Ancak piyasa tepkileri kısa vadede dalgalı olabilir.