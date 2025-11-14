Merkez Bankası Enflasyon Anketi: 2025 Sonu Enflasyon Yüzde Kaç Olacak? Emekli Yüzde Kaç Zam Alacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını yayımladı. Yıl sonu enflasyon beklentisinin yeniden yukarı yönlü güncellenmesi, hem 2025 sonu enflasyon tahmini açısından hem de memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları bakımından büyük önem taşıyor. Peki anket ne söylüyor, yıl sonu enflasyon beklentisi ne kadar oldu ve bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak?

TCMB KASIM AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası'nın kasım ayı anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 31,77’den yüzde 32,20’ye yükseldi. Bu artış, piyasada enflasyonun yılın son döneminde daha hızlı seyredebileceğine işaret ediyor.

Ayrıca ankette;

12 ay sonrası TÜFE beklentisi: %23,49

%23,49 24 ay sonrası TÜFE beklentisi: %17,69

şeklinde gerçekleşti.

DOLAR/TL VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Ankette döviz kuru tahminlerinde sınırlı bir gerileme dikkat çekti. Yıl sonu dolar/TL tahmini 43,56 TL’den 43,42 TL’ye düştü. 12 ay sonrası kur beklentisi ise 50,62 TL olarak kaydedildi.

Öte yandan faiz beklentisinde küçük bir yükseliş yaşandı:

Cari ay gecelik faiz beklentisi: %39,35

%39,35 Aralık PPK politika faizi beklentisi: %38,28

2025 SONU ENFLASYON TAHMİNİ EMEKLİYİ NASIL ETKİLEYECEK?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Temmuz–Ekim enflasyonu %10,25 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası anketindeki beklenti doğrultusunda ikinci 6 aylık tahmini enflasyon oranı ise %13,31 seviyesine ulaşıyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını doğrudan belirleyecek.

En Düşük Emekli Aylığı Ne Olacak?

Mevcut en düşük emekli aylığı 16.881 TL. Beklenen ikinci yarı enflasyonu olan %13,31 artış uygulanırsa:

Mevcut Tutar Artış Oranı Yeni Tutar 16.881 TL %13,31 19.128 TL

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri için hesaplamalar farklı işliyor. Şu anda 4 aylık dönemde oluşan %5 enflasyon farkı ile toplam zam oranı %16,55 seviyesine ulaştı.

Yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse;

Enflasyon farkı: %7,91

%7,91 Ocak ayı toplu sözleşme zammı: %11

%11 Toplam zam: %19,78

En Düşük Memur Maaşı Ne Olacak?

Mevcut en düşük memur maaşı 50.503 TL. Yüzde 19,78 zam uygulanırsa:

Mevcut Maaş Zam Oranı Yeni Maaş 50.503 TL %19,78 61.492 TL

Memur Emeklisi Ne Kadar Alacak?

Mevcut en düşük memur emeklisi aylığı 22.672 TL. Beklenen artışla bu tutar 28.156 TL seviyesine yükselecek.

MESLEK BAZINDA YENİ MAAŞ TAHMİNLERİ

Öğretmen maaşı: 74.240,68 TL

74.240,68 TL Uzman doktor maaşı: 152.065,34 TL

2025 yıl sonu enflasyon beklentisi kaç oldu?

TCMB anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi %32,20.

Emekliler ocakta ne kadar zam alacak?

Tahmini ikinci yarı enflasyonu olan %13,31 oranında zam bekleniyor.

En düşük emekli aylığı 2026’da ne kadar olacak?

Tahminlere göre en düşük aylık 19.128 TL seviyesine yükselecek.

Memurlar için toplam zam oranı ne kadar?

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile toplam %19,78 zam öngörülüyor.

2026 ocak ayında en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Hesaplamalara göre yeni tutar 61.492 TL olacak.

Merkez Bankası’nın kasım anketi, yıl sonu enflasyon beklentisinin yeniden yukarı yönlü revize edildiğini ortaya koyuyor. Bu artış, hem emeklilerin hem de memurların ocak ayında alacağı zam oranlarını doğrudan etkiliyor. Yapılan hesaplamalar, maaşlarda belirgin artışlar yaşanacağını gösteriyor. Ekonomik beklentilerin yakından takip edilmesi, bütçe planlaması yapan tüm vatandaşlar için kritik önem taşımaya devam edecek.