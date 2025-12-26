Giriş / Abone Ol
Merkez Bankası, "enflasyon beklentileri" verilerini açıkladı

TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Buna göre; yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için yüzde 23,35, reel sektör için yüzde 34,80, hanehalkı için de yüzde 50,90 oldu.

Ekonomi
  • 26.12.2025 10:22
  • Giriş: 26.12.2025 10:22
  • Güncelleme: 26.12.2025 10:25
Kaynak: AA
Fotoğraf: Depophotos

Yıllık enflasyon beklentileri, aralıkta piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektör için geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, 2025 yılı aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35'e, reel sektör için 0,90 puan azalışla yüzde 34,80'e, hanehalkı için 1,34 puan düşerek yüzde 50,90'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti.

