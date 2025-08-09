Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Ercan Kumcu hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Ercan Kumcu yaşamını yitirdi. Kumcu'nun ölüm haberini, yakın arkadaşı iktisatçı yazar Mahfi Eğilmez, X'te yaptığı, "Merkez Bankası eski başkan yardımcılarından, kırk yıllık arkadaşım, Ekonomi Politikası kitabını birlikte yazdığımız Ercan Kumcu'yu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu.

TCMB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da, Kumcu'nun ölümünün ardından başsağlığı mesajında bulundu. Sosyal paylaşım sitesi X'ten yapılan açıklamada, "1988-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Ercan Kumcu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

ERDAN KUMCU'NIN HAYATI

1955 doğumlu olan Ercan Kumcu, 1972 yılında Vefa Lisesi’nden, 1977’de ise Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. 1983 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Boston College’da ekonomi alanında doktora derecesini tamamladı. 1979-1987 yılları arasında Boston College, Eastern Michigan University ve State University of New York-Binghamton’da makroekonomi, uluslararası ekonomi, para teorisi ve ekonometri dersleri verdi.

1985-1986 döneminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda misafir araştırmacı olarak görev yaptı; 1988’de Genel Sekreter, 1988-1993 yılları arasında ise Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

Kitapları arasında İstikrar Arayışları (2000), Mahfi Eğilmez ile birlikte yazdığı Krizleri Nasıl Çıkardık? (2001), Şevket Pamuk ile kaleme aldığı Artık Herkes Milyoner (2001) ve yine Mahfi Eğilmez’le hazırladığı Ekonomi Politikası yer almaktadır.