Merkez Bankası Eylül ayı Faiz Kararı: 2024 Eylül Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu?

2024 Eylül Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu (PPK) bir önceki toplantısında faiz kararını artış yönünde vermesinin ardından birçok yurttaşın gözü 2024 Eylül Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu sorusunun yanıtındaydı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği toplantının ardından 2024 Eylül faiz kararı açıklandı.

Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında değişiklik yapmayarak 50'ye seviyesinde sabit tuttu. Politika faizi Mart 2024'te yüzde 45'ten yüzde 50 seviyesine çıkarılmış, nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki toplantılarda yüzde 50 düzeyinde sabit bırakılmıştı.

PPK toplantısı sonrası yapılan duyuruda Merkez Bankası 2024 Eylül ayı için politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında değişiklik yapmayarak yüzde 50'de sabit tuttu.

EYLÜL AYI FAİZ KARARI SONRASI MERKEZ BANKASI AÇIKLAMASI

Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada,"Ağustos ayında aylık enflasyona dair göstergeler bir bütün olarak incelendiğinde, ana eğilimin belirgin bir değişim sergilemediği değerlendirilmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığını teyit etmektedir. Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır." dendi.