Merkez Bankası faiz indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirdi.

Kurul, Başkan Yaşar Fatih Karahan başkanlığında Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Hatice Karahan ve Fatma Özkul’un katılımıyla toplandı. Alınan kararla, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, borçlanma faiz oranı ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a çekildi.

Enflasyonun ana eğiliminin ağustos ayında yavaşladığı belirtilen açıklamada, gıda fiyatları ve hizmet kalemlerinin enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıları canlı tuttuğu belirtildi. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve küresel gelişmelerin ise dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği vurgulandı.

SIKI PARA POLİTİKASI SÜRDÜRÜLECEK

Merkez Bankası, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun süreceğini, adımların enflasyon görünümüne odaklı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla toplantı bazlı olarak belirleneceğini açıkladı. Enflasyon görünümünün hedeflerden sapması halinde para politikasının sıkılaştırılacağı kaydedildi.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde makroihtiyati tedbirlerin devreye alınacağı, likidite koşullarının da yakından takip edileceği ifade edildi. Kurul, kararların enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde alınacağını ve şeffaf, veri odaklı bir yaklaşım izleneceğini bildirdi.

Para Politikası Kurulu toplantı özeti beş iş günü içinde yayımlanacak.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 23 EKİM'DE

TCMB'nin bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yılın sekizinci ve son toplantısı ise 11 Aralık 2025 Perşembe günü yapılacak.

Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 300 baz puan indirilerek yüzde 43'e çekilmişti.