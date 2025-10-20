Merkez Bankası faiz indirecek mi? Ekim 2025 TCMB faiz kararı ve beklentiler

Ekonomi çevrelerinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun Ekim ayı (PPK) faiz kararına çevrildi. Piyasada merak edilen soru şu: Merkez Bankası faiz indirecek mi? Ekonomistlerin son değerlendirmeleri nedir? Mevcut politika faizi yüzde kaç ve ne kadarlık faiz indirimi bekleniyor? Tüm detaylar şöyle:

TCMB EKİM 2025 FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ

Finans çevrelerinden gelen analizler, Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsüne devam edeceği yönünde yoğunlaşıyor. Enflasyonda beklenen yavaşlama, iç talepteki dengelenme sinyalleri ve küresel faiz indirim trendi, bu beklentiyi destekliyor. Ekonomistlerin ortalama beklentisi, 100 baz puanlık bir indirim yönünde. Bu durumda politika faizinin yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e düşmesi bekleniyor.

TCMB MEVCUT POLİTİKA FAİZİ

Merkez Bankası’nın son aldığı karar doğrultusunda, 1 haftalık repo faizi (politika faizi) yüzde 40,5 seviyesinde. 2025 yılı boyunca TCMB, ekonomik koşullara göre politika faizinde kademeli ayarlamalara gitti.

2025 Yılı Faiz Oranlarındaki Değişim

Tarih Faiz Oranı (%) 24 Ocak 2025 45,00 07 Mart 2025 42,50 18 Nisan 2025 46,00 25 Temmuz 2025 43,00 12 Eylül 2025 40,50

TCMB FAİZ TAKVİMİ

Merkez Bankası’nın 2025-2026 dönemi için açıklanan PPK faiz karar takvimi şöyle:

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN (EKİM)

TCMB Ekim 2025 faiz kararı, 23 Ekim 2025 Perşembe günü açıklanacaktır.

Faiz kararı piyasaları nasıl etkiler? Borsa, dolar ve altın ne olur?

Merkez Bankası (TCMB) faiz indirirse, bu karar genellikle borsa, altın ve dolar üzerinde farklı yönlü etkiler yaratır. Faiz indirimiyle birlikte TL’nin getirisi azalacağı için dolar kuru yukarı yönlü baskı görebilir; altın fiyatları da dövizle paralel olarak yükseliş eğilimine girebilir. Buna karşılık, düşük faiz ortamı borsa yatırımcısı için olumlu algılanır; çünkü kredi maliyetleri düşer ve şirketlerin değerlemeleri artar. Bu nedenle TCMB’nin faiz indirimi kararı, kısa vadede Borsa İstanbul’da yükseliş, dolar ve altında ise artış yönlü hareket beklentisini güçlendirir. Buna karşın faiz açıklandığında fiyatlarda sert yönlü dalgalanmalar yaşanabilir, bu açıdan yatırımcıların dikkat etmesi gerekir.

SONUÇ: GÖZLER 23 EKİM’DE TCMB’DE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ekim 2025 faiz kararı, ekonomik dengeler açısından büyük önem taşıyor. Faiz indirimi beklentisi yüksek olsa da, enflasyon ve kur dinamikleri kararın yönünü belirleyecek en temel faktörler arasında yer alıyor. Piyasalar, Perşembe günü açıklanacak kararla birlikte para politikasında yeni bir döneme girilmesini bekliyor.