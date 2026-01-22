Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklandı | TCMB Faizi Yüzde 37’ye Düşürdü

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı ve para politikasında gevşeme süreci yeni yıla da taşındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde bir kez daha indirime giderek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 38’den yüzde 37’ye çekti. Karar, piyasalarda TCMB faiz kararı ne zaman ve Merkez Bankası faiz kararı ne olur sorularının yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

TCMB FAİZ KARARI OCAK 2026 DETAYLARI

TCMB Başkanı Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, faiz indirim sürecini 2026 yılının ilk toplantısında da sürdürdü. Bu kararla birlikte politika faizi son aylardaki kademeli düşüş eğilimini korumuş oldu.

Güncel Faiz Oranları

Faiz Türü Önceki Oran Yeni Oran Politika Faizi (1 Hafta Vadeli Repo) %38,0 %37,0 Gecelik Borç Verme Faizi %41,0 %40,0 Gecelik Borçlanma Faizi %36,5 %35,5

TCMB: ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ GERİLİYOR

TCMB’nin faiz kararına eşlik eden basın duyurusunda, enflasyonun ana eğiliminin aralık ayında gerilediği vurgulandı. Öncü veriler, ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda fiyatları öncülüğünde arttığını gösterse de, ana eğilimdeki yükselişin sınırlı kaldığına işaret etti.

Son çeyreğe ilişkin göstergeler, talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına rağmen devam ettiğini ortaya koydu. Buna karşın, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının hâlen risk unsuru olmaya devam ettiği belirtildi.

SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI KORUNDU

TCMB, politika faizindeki indirime rağmen sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini net biçimde ifade etti. Kurul, dezenflasyon sürecinin talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden destekleneceğini belirtti.

Ayrıca, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde sapması hâlinde, para politikası duruşunun yeniden sıkılaştırılacağı vurgulandı.

KREDİ, MEVDUAT VE LİKİDİTE POLİTİKASI

TCMB açıklamasında, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği belirtildi. Likidite koşullarının yakından izleneceği ve likidite yönetimi araçlarının etkin şekilde kullanılmaya devam edileceği ifade edildi.

TCMB FAİZ İNDİRİM SÜRECİ: 2025’TEN 2026’YA

TCMB, 2025 yılı boyunca para politikasında kademeli bir gevşeme süreci izledi. Ocak 2025’te yüzde 47,5 seviyesinde bulunan politika faizi, yıl içinde yapılan ardışık indirimlerle aralık ayında yüzde 38’e kadar geriledi. 2026 Ocak toplantısıyla birlikte bu oran yüzde 37’ye düşürülmüş oldu.

Böylece Merkez Bankası, Ocak 2025’ten 2026 başına kadar uzanan dönemde faiz politikasında belirgin bir normalleşme ve sadeleşme adımı atmış oldu.

TCMB FAİZ KARARI TAKVİMİ VE SAAT BİLGİSİ

TCMB faiz kararı takvimi, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Para Politikası Kurulu kararları genellikle toplantı gününde saat 14.00 civarında açıklanıyor.

TCMB faiz kararı saat kaçta sorusu, özellikle döviz, altın ve kredi piyasalarını takip edenler için kritik önem taşıyor.

TCMB faiz kararı ne zaman açıklandı?

TCMB, Ocak 2026 Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını toplantı günü açıkladı.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 38’den yüzde 37’ye düşürdü.

TCMB faiz kararı Ocak 2026 için ne anlama geliyor?

Karar, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak sıkı para politikası duruşunun korunduğunu gösteriyor.

Merkez Bankası’nın son faiz kararı, politika faizinde kademeli gevşeme sürecinin sürdüğünü ortaya koyarken, enflasyonla mücadelede temkinli duruşun korunduğunu da net biçimde gösteriyor. TCMB faiz kararı, hem piyasalar hem de vatandaşlar açısından kredi, mevduat ve döviz fiyatlamaları üzerinde önümüzdeki dönemde belirleyici olmaya devam edecek.