MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA? PPK Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Faiz İndirimi Olacak Mı?

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı mart ayı faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak kararın, ekonomi ve finans piyasaları üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor.

Yatırımcılar, ekonomistler ve piyasa aktörleri özellikle “Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?”, “PPK faiz kararı ne zaman?” ve “Faiz indirimi olacak mı?” sorularının yanıtını araştırıyor. Mart ayında yapılacak toplantı, para politikası açısından yılın en kritik gelişmelerinden biri olarak görülüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını 12 Mart 2026 Perşembe günü açıklayacak. Bu tarihte gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı, mart ayına ilişkin para politikası yönünü belirleyecek önemli bir aşama olacak.

PPK toplantısında enflasyon görünümü, küresel finansal koşullar ve iç talep gelişmeleri gibi birçok başlık değerlendirilecek. Kur oynaklığı ve piyasa beklentilerindeki değişim de kurulun değerlendirme gündeminde yer alacak.

Merkez Bankası Faiz Kararı Saat Kaçta Açıklanacak?

Merkez Bankası mart ayı faiz kararını 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 14:00'te açıklayacak. PPK toplantısının ardından yayımlanacak karar metni, para politikası duruşu hakkında önemli sinyaller verecek.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Piyasalarda en çok merak edilen konuların başında “Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?” sorusu geliyor. Ocak ayında yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde 100 baz puanlık indirim yapılmıştı.

Mart ayında yapılacak toplantıda alınacak kararın, ekonomiye ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Faiz indirimi, artışı ya da faizlerin sabit tutulması ihtimalleri piyasalarda yoğun şekilde tartışılmaya devam ediyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EKONOMİYİ NASIL ETKİLER?

Merkez Bankası tarafından açıklanan politika faizi, ekonominin genel yönünü belirleyen en önemli göstergelerden biri olarak kabul edilir. Faiz kararları kredi maliyetlerinden yatırım planlamalarına kadar geniş bir alanı etkileyebilir.

Bu nedenle Para Politikası Kurulu'nun alacağı karar ve açıklayacağı metin, hem finans piyasaları hem de reel sektör açısından kritik önem taşımaktadır.

OCAK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında piyasaların beklentisi faiz indirimi yönündeydi. Beklentiler doğrultusunda 100 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirildi.

Bu kararın ardından gözler mart ayında açıklanacak yeni faiz kararına çevrildi.

MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yılı için belirlediği Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

PPK Toplantısı Tarih 1. Toplantı 12 Mart 2026 2. Toplantı 22 Nisan 2026 3. Toplantı 11 Haziran 2026 4. Toplantı 23 Temmuz 2026 5. Toplantı 10 Eylül 2026 6. Toplantı 22 Ekim 2026 7. Toplantı 10 Aralık 2026

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayı faiz kararını 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 14:00'te açıklayacak.

PPK toplantısı ne zaman?

Para Politikası Kurulu toplantısı 12 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

Mart ayı PPK toplantısında faiz indirimi, artışı veya faizlerin sabit tutulması ihtimalleri değerlendirilecek. Nihai karar toplantı sonrası açıklanacak.

Ocak ayında faiz kararı ne olmuştu?

Ocak ayında yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde 100 baz puanlık indirim yapılmıştı.

Merkez Bankası'nın 12 Mart 2026 tarihinde açıklayacağı faiz kararı, ekonomi ve finans piyasaları açısından kritik bir gelişme olacak. Saat 14:00'te duyurulacak karar, yılın geri kalanına ilişkin para politikası beklentilerini şekillendirebilir. Bu nedenle PPK toplantısından çıkacak sonuç, yatırımcılar ve piyasa aktörleri tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.