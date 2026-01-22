Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Ocak 2026 faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Ekonomi gündeminin en kritik başlıklarından biri olan Merkez Bankası faiz kararı, 2026 yılının ilk ayında da piyasaların odağında yer alıyor. Yatırımcılar, tasarruf sahipleri ve iş dünyası, ocak ayında alınacak Para Politikası Kurulu (PPK) kararının iç piyasalar üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.

2026 OCAK MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB tarafından alınacak Ocak 2026 faiz kararı, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.00’te kamuoyuna duyurulacak. Karar, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilecek PPK toplantısının ardından açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

PPK tarafından belirlenen politika faizi; kredi faizlerinden mevduat oranlarına, döviz kurlarından borsaya kadar birçok alanı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle ocak ayı faiz kararı, yılın geri kalanına ilişkin para politikası sinyalleri açısından da kritik bir gösterge olarak görülüyor.

ARALIK AYINDAKİ SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, Aralık 2025 toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38’e çekmişti. Aynı toplantıda gecelik borç verme faizi yüzde 42,5’ten yüzde 41’e, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 38’den yüzde 36,5’e indirilmişti.

MERKEZ BANKASI OCAK 2026’DA FAİZ İNDİRİMİ YAPAR MI?

Piyasa beklentileri, ocak ayında yapılacak PPK toplantısında 100 veya 200 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak nihai karar, enflasyon görünümü ve finansal istikrar değerlendirmeleri doğrultusunda toplantı sonrasında netleşecek.

MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası’nın 2026 yılına ait Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde açıklandı:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

Ocak 2026 faiz kararı henüz açıklanmadı. Karar 22 Ocak 2026 saat 14.00’te duyurulacak.

Ocak 2026 PPK toplantısı hangi gün yapılacak?

PPK toplantısı 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası ocak ayında faiz indirir mi?

Piyasa beklentileri 100–200 baz puan aralığında bir indirim ihtimaline işaret ediyor ancak kesin karar toplantı sonrası netleşecek.

Ocak 2026 Merkez Bankası faiz kararı, yeni yılın para politikası yönünü belirlemesi açısından büyük önem taşıyor. 22 Ocak’ta açıklanacak karar, piyasaların kısa ve orta vadeli beklentilerini şekillendirecek. Faiz kararının ardından ekonomi gündeminde hareketli günler yaşanması bekleniyor.