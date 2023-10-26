Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak: 500 baz puan artış bekleniyor

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi ile ilgili kararını bugün açıklayacak. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 500 baz puan artırılarak yüzde 35,00'e çekileceği tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün gerçekleştirilecek toplantı ile politika faizini açıklayacak.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.

Küresel piyasalarda açıklanan şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalması ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildi.

İsrail-Filistin çatışması varlık fiyatları üzerinde risk oluşturmaya devam ederken, konuya ilişkin haber akışı İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenleyebileceği ve çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya taşınabileceği endişesinin güçlü kalmasına neden oluyor.

BEKLENTİ 500 BAZ PUAN ARTIŞ

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 7,08 azalışla günü 7.424,97 puandan tamamlarken, bugün gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 35,00'e çekileceğini tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin, yurt dışında ise ECB'nin para politikasının yanı sıra ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.400 ve 7.250 seviyelerinin destek, 7.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.