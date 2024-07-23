Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak: Beklenti ne yönde?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün yılın 7'inci faiz kararını açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi faizin sabit bırakılması yönünde.
Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bugün saat 14.00'te yılın 7'inci faiz kararını açıklayacak.
Toplantının tarihi, Merkez Bankası Başkanı'nın katılacağı uluslararası toplantılar nedeniyle bir hafta erkene çekilmişti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını öngördü.
Merkez Bankası, haziran ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutmuştu.