Merkez Bankası faiz kararını salı günü açıklayacak

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) temmuz ayı faiz kararını Merkez Bankası Başkanı'nın uluslararası toplantıları nedeniyle bir hafta erkene alarak salı günü açıklayacak. Haziran ayında faiz yüzde 50 seviyesinde sabit bırakıldı.

Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 23 Temmuz Salı günü saat 14.00'te yılın 7'inci faiz kararını açıklayacak.

Toplantının tarihi, Merkez Bankası Başkanı'nın katılacağı uluslararası toplantılar nedeniyle bir hafta erkene çekildi.

HAZİRAN'DA YÜZDE 50'DE SABİT TUTULMUŞTU

Merkez Bankası, Haziran ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutmuştu.

Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflamanın mayıs ayında geçici bir kesintiye uğradığı ifadesine yer verilen PPK metninde, enflasyonist baskıların hala sürdüğüne işaret edilmişti.

Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği kaydedilerek, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" denilmişti.