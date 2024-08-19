Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak: Beklenti ne yönde?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yarın faiz kararını açıklayacak. AA'nın anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Merkez, geçen ay politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmıştı.
Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.
TCMB Para Politikası Kurulu, yarın saat 14.00'te ağustos ayı faiz kararını açıklayacak.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ağustos ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.