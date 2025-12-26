Merkez Bankası hesapladı: Asgari ücret almayanlar zamdan nasıl etkilenecek?

2026 yılı için asgari ücretin brüt 33 bin 30 TL, net 28 bin 75,50 TL olarak belirlenmesinin ardından, gözler asgari ücretin üzerinde kazanç sağlayan çalışanlara çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçmiş veriler üzerinden yaptığı teknik analizler, asgari ücret artışının diğer maaş grupları üzerindeki "yayılma etkisini" ortaya koydu.

1 PUAN 0,93 ETKİ EDİYOR

Merkez Bankası tarafından yapılan araştırmada, asgari ücrete yapılan her 1 puanlık artışın, ortalama ücretlere yaklaşık 0,93 puanlık bir yükseliş olarak yansıdığı tespit edildi.

Bu katsayı baz alındığında, asgari ücretteki yüzde 27'lik artışın özel sektördeki ortalama maaşlara yaklaşık yüzde 25 oranında yansıması bekleniyor.

PRİM KESİNTİLERİ ARTTI

Maaş pazarlıklarını etkileyecek en önemli unsurlardan biri de işveren maliyetlerindeki artış oldu. Yeni düzenleme ile işverene sağlanan asgari ücret desteği 1270 TL'ye çıkarılsa da, prim kesintilerinde artışa gidildi. Bu maliyet artışı, şirketlerin asgari ücret üzerindeki maaşlara yapacağı zam oranlarını baskılayabileceği öngörüldü.

Türkiye'deki iş gücü piyasasında çalışanların yaklaşık yüzde 40'ı asgari ücretle geçinirken, geri kalan kesim asgari ücretin üzerinde bir gelir elde ediyor.

Merkez Bankası'nın yüzde 25'lik yansıma tahmini, bu geniş kitlenin yeni yılda enflasyon karşısında nasıl bir konumda olacağını belirleyecek. Özellikle imalat dışı sektörlerdeki prim teşviklerinin azaltılması, hizmet ve ticaret sektöründeki maaş artışlarının daha düşük kalması riskini beraberinde getirdi.