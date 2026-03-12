Merkez Bankası Mart 2026 Faiz Kararı: Faiz oranı ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart 2026 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Ekonomi çevreleri ve finans piyasaları tarafından yakından takip edilen toplantıda politika faizine ilişkin önemli bir karar alındı.

Açıklanan karara göre TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37 seviyesinde sabit tutuldu. Bu karar, yatırımcılar, bankalar ve finans piyasaları açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, mart ayı toplantısında politika faizine ilişkin değerlendirmelerini tamamladı. Kurul, mevcut para politikası duruşunun korunmasına karar vererek faiz oranlarını değiştirmedi.

PPK toplantısında alınan karar doğrultusunda faiz oranları şu şekilde açıklandı:

Faiz Türü Oran Politika Faizi (1 Hafta Vadeli Repo) %37 Gecelik Borç Verme Faizi %40 Gecelik Borçlanma Faizi %35,5

PPK TOPLANTISINA KATILAN KURUL ÜYELERİ

Mart 2026 Para Politikası Kurulu toplantısına şu üyeler katıldı:

Yaşar Fatih Karahan (Başkan)

Osman Cevdet Akçay

Elif Haykır Hobikoğlu

Gazi İshak Kara

Hatice Karahan

Fatma Özkul

ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

PPK açıklamasında enflasyonun ana eğiliminin şubat ayında yataya yakın bir seyir izlediği belirtildi. Bununla birlikte küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler nedeniyle belirsizliklerin arttığı ifade edildi.

Ayrıca küresel risk iştahındaki bozulma ve enerji fiyatlarında gözlenen yükselişin enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturabileceği vurgulandı. Bu riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikası duruşunun sürdürüldüğü ifade edildi.

SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun devam edeceği belirtildi. Bu politikanın talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği ifade edildi.

Kurul ayrıca politika faizine ilişkin atılacak adımların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler doğrultusunda belirleneceğini vurguladı.

PARA POLİTİKASI KARARLARI NASIL ALINACAK?

TCMB Para Politikası Kurulu, faiz kararlarını veri odaklı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla almaya devam edeceğini açıkladı. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması durumunda para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılabileceği belirtildi.

Bunun yanı sıra kredi ve mevduat piyasalarında öngörülmeyen gelişmeler yaşanması halinde parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla makroihtiyati adımların devreye alınabileceği ifade edildi.

TCMB'NİN ORTA VADELİ HEDEFİ

Merkez Bankası, para politikası kararlarını enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyeceğini açıkladı.

Kararların öngörülebilir, şeffaf ve veri odaklı bir çerçevede alınmaya devam edeceği de vurgulandı.

PPK TOPLANTI ÖZETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada Para Politikası Kurulu toplantı özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

Merkez Bankası gecelik faiz oranları kaç oldu?

Gecelik borç verme faiz oranı %40, gecelik borçlanma faiz oranı ise %35,5 olarak açıklandı.

PPK toplantı özeti ne zaman yayımlanacak?

TCMB açıklamasına göre Para Politikası Kurulu toplantı özeti beş iş günü içinde yayımlanacak.