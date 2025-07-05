Merkez Bankası martta 2 kez kura müdahale etti
TCMB, 19 Mart siyasi operasyonuyla birlikte döviz kurlarındaki sert yükselişin ardından yaklaşık 4 yıl sonra piyasaya doğrudan müdahalede bulundu. 24 ve 28 Mart tarihlerinde yapılan müdahalelerde toplam 1 milyar 134 milyon dolar satıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurunda 19 Mart’ta İBB'ye düzenlenen operasyonun ardından başlayan sert dalgalanmaların ardından, yaklaşık 4 yıl sonra piyasaya doğrudan müdahalede bulunduğunu duyurdu.
İKİ AYRI MÜDAHALE
Foreks.com’un TCMB verilerinden aktardığı habere göre, Merkez Bankası 24 Mart ve 28 Mart tarihlerinde iki ayrı müdahaleyle toplamda 1 milyar 134 milyon dolarlık doğrudan döviz satışı gerçekleştirdi. İlk müdahalede 295 milyon dolar, ikinci müdahalede ise 839 milyon dolar satıldı.
EN SON SATIŞ ARALIK 2021'DE YAPILMIŞTI
TCMB, dalgalı kur rejimi kapsamında, piyasadaki aşırı oynaklık durumlarında döviz piyasasına doğrudan alım ya da satım yönünde müdahale edebiliyor. Mart 2024’teki bu hamle, satım yönünde yapılan son müdahale olan 17 Aralık 2021'den bu yana bir ilk oldu. Alım yönlü son müdahale ise 15 Şubat 2006 tarihinde gerçekleştirilmişti.
Merkez Bankası, yaptığı doğrudan döviz müdahalelerini, üç ay sonra gelen ayın ilk iş gününde kamuoyuyla paylaşıyor.