Merkez Bankası martta 2 kez kura müdahale etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurunda 19 Mart’ta İBB'ye düzenlenen operasyonun ardından başlayan sert dalgalanmaların ardından, yaklaşık 4 yıl sonra piyasaya doğrudan müdahalede bulunduğunu duyurdu.

İKİ AYRI MÜDAHALE

Foreks.com’un TCMB verilerinden aktardığı habere göre, Merkez Bankası 24 Mart ve 28 Mart tarihlerinde iki ayrı müdahaleyle toplamda 1 milyar 134 milyon dolarlık doğrudan döviz satışı gerçekleştirdi. İlk müdahalede 295 milyon dolar, ikinci müdahalede ise 839 milyon dolar satıldı.

EN SON SATIŞ ARALIK 2021'DE YAPILMIŞTI

TCMB, dalgalı kur rejimi kapsamında, piyasadaki aşırı oynaklık durumlarında döviz piyasasına doğrudan alım ya da satım yönünde müdahale edebiliyor. Mart 2024’teki bu hamle, satım yönünde yapılan son müdahale olan 17 Aralık 2021'den bu yana bir ilk oldu. Alım yönlü son müdahale ise 15 Şubat 2006 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Merkez Bankası, yaptığı doğrudan döviz müdahalelerini, üç ay sonra gelen ayın ilk iş gününde kamuoyuyla paylaşıyor.