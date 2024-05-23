Merkez Bankası Mayıs ayı Faiz Kararı: 2024 Mayıs Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu?

2024 Mayıs Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu (PPK) bir önceki toplantısında faiz kararını artış yönünde vermesinin ardından birçok yurttaşın gözü 2024 Mayıs Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu sorusunun yanıtındaydı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği toplantının ardından 2024 Mayıs faiz kararı açıklandı.

Hafize Gaye Erkan'ın ardından göreve yeni gelen ve beşinci PPK toplantısı olan Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında değişiklik yapmayarak 50'ye seviyesinde sabit tuttu.

PPK toplantısı sonrası yapılan duyuruda Merkez Bankası 2024 Mayıs ayı için politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında değişiklik yapmayarak yüzde 50'de sabit tuttu.

Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı sonrası açıklama

"Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir.

Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir.

Makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırma amacı kapsamında, menkul kıymet tesisi uygulaması sonlandırılmıştır. Son dönem kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımlar atılacaktır.

Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır."