Merkez Bankası'na Hafize Gaye Erkan'ın yerine kim atanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifasının ardından, yeni Merkez Bankası başkanının bu gece yayımlanacak Resmi Gazete’de duyurulması bekleniyor. Atanacak ismin Para Politikası Kurulu üyelerinden biri olması öngörülüyor.

Ekonomi 02.02.2024 22:49 Giriş: 02.02.2024 22:49

Güncelleme: 02.02.2024 22:52 Kaynak: Haber Merkezi

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