Merkez Bankası'ndan beklentilerin üzerinde faiz indirimi
Merkez Bankası, politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43'e indirdi. Beklentiler Banka'nın politika faizini 250 baz puan indireceği şeklindeydi. Böylece 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından ilk kez faiz indirimine gidildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin faiz kararını açıkladı.
Buna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini tahmin etmişti. Merkez Bankası, geçtiğimiz ay faizi sabit tutmuştu.
Öte yandan TCMB, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirdi.
TCMB'DEN AÇIKLAMA
Merkez Bankası, faiz kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında yatay seyrettiği, temmuzda ise aylık enflasyonun geçici olarak artacağı işaret edilen açıklamada, "Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" denildi.
Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:
"Enflasyonun ana eğilimi haziran ayında yatay seyretmiştir. Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.
Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."
ÖNÜMÜZDEKİ FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
TCMB, bir sonraki faiz kararını 11 Eylül 2025 Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.
NE OLMUŞTU?
TCMB, enflasyonda yaşanan düşüş trendinin ardından 27 Ekim 2024 tarihinde politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e düşürerek faiz indirim trendini başlatmıştı.
Ardından TCMB, 24 Ocak ve 7 Mart 2025 tarihlerinde faizi önce yüzde 45 ardından yüzde 42,5 seviyesine kadar indirmişti.
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik düzenlenen operasyonun ardından ise faizde indirim trendi sona ermiş, faiz 350 baz puan artırılarak yüzde 46'ya yükseltilmişti.