Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişiye yönelik dün yapılan operasyon, ekonomide sarsıntı yarattı. Dolar ve euro rekor kırdı, borsa tepetaklak oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlayacağını duyurdu. TCMB'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır."