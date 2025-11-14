Merkez Bankası'ndan enflasyon anketi: En düşük memur maaşı ve emekli aylığı ne olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 iken, bu anket döneminde yüzde 32,20 oldu.

Peki bu tahmin emekli ve memuru nasıl etkileyecek?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10,25 çıktı. Merkez Bankası anketi sonucunda oluşan tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13,31'i bulacak.

Taban aylık artışı yapılır ve anketteki gibi yüzde 13,31 artış yansıtılırsa, emeklilere en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 19 bin 128 liraya yükselecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLACAK

Memurlar ve memur emeklileri için ise 4 ayda yüzde 5 enflasyon farkıyla zam oranı şu anda yüzde 16,55'i buluyor.

Eğer Merkez Bankası’nın tahmini tutarsa memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 7,91’e çıkarken, yüzde 11'lik ocak zammı da bu oranla yüzde 19,78 olarak gerçekleşecek.

Tahmin gerçekleşirse en düşük memur maaşı 2026'nın Ocak ayında 50 bin 503 liradan 61 bin 492 liraya yükselecek. Halen 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 28 bin 156 liraya çıkacak.

Öğretmen maaşları 74 bin 240,68 liraya, uzman doktor maaşlarıysa 152 bin 65,34 liraya yükselecek.