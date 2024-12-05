Merkez Bankası'ndan iskonto açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan (TCMB) "TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 80'den yüzde 30'a indirilmesine karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.

Merkez Bankası'nın sitesinde yayımlanan "Teminat İskonto Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede, TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının %80'den %30'a indirilmesine karar verilmiştir.

Güncellenen Türk Lirası ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatlarına Bankamız internet sitesinde “Piyasalar ile İlgili Mevzuat” bölümünden erişim sağlanabilir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."