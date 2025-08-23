Merkez Bankası'ndan KKM kararı: Hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırıldı

Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında yeni bir düzenlemeye gitti.

Bankadan yapılan açıklamada, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 itibarıyla sonlandırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu tarihten önce açılmış hesapların vade sonunda sona ereceği ve ilgili tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağı belirtildi.

Kararla birlikte KKM’nin Türk Lirası’na geçiş ve yenilenmesine ilişkin toplam hedefin kaldırıldığı, bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemelerinin de gözden geçirildiği ifade edildi.