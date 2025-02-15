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Merkez Bankası'ndan KKM kararı: Tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırıldı

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırıldı.

Güncel
  • 15.02.2025 01:32
  • Giriş: 15.02.2025 01:32
  • Güncelleme: 15.02.2025 01:33
Kaynak: ANKA
Merkez Bankası'ndan KKM kararı: Tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırıldı
ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dâhil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verdi.

Ayrıca, tüzel kişi KKM hesapları, KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldı.

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