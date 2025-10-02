Merkez Bankası ne zaman ve nasıl kuruldu? Yıllara göre Merkez Bankası başkanları listesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığının temel kurumlarından biri olarak Cumhuriyetin ilk yıllarında gündeme gelmiştir. Merkez Bankası ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu ve kuruluşundan bugüne kimler başkanlık yaptı? İşte tüm detaylar…

İZMİR İKTİSAT KONGRESİ VE MERKEZ BANKASI FİKRİ

Merkez Bankası fikri ilk kez 1923 yılında düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nde ortaya atıldı. Kongrede özellikle “milli devlet bankası” kurulması üzerinde duruldu.

1927 yılında dönemin Maliye Bakanı Abdülhalik Renda, Merkez Bankası kurulmasına ilişkin bir kanun taslağı sundu. Bu taslağın kabul edilmesiyle süreç hız kazandı.

YABANCI UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ

Merkez Bankası'nın kuruluş aşamasında, diğer ülkelerin merkez bankalarından da görüş alındı.

1928’de Hollanda Merkez Bankası Başkanı Dr. Gerard Vissering Türkiye’ye davet edildi. İstanbul’daki çalışmalarının ardından “Türkiye’de Nakit İstikrarı ve Bir Merkezi İhraç Bankası Tesisi” adlı raporu hazırladı. Bu raporda, hükümete bağlı olmayan bağımsız bir merkez bankasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Bir yıl sonra Türkiye’ye davet edilen İtalyan uzman Kont Volpi, Türk lirasının istikrarı için Merkez Bankası kurulmasının şart olduğunu belirtti.

KANUN TASARISI VE RESMÎ KURULUŞ

Bu gelişmelerin ardından hükümet, gerekli yasal çerçevenin hazırlanması için harekete geçti. Lozan Üniversitesi’nden Prof. Leon Morf’un katkılarıyla Merkez Bankası yasa tasarısı hazırlandı.

Tasarı, 11 Haziran 1930’da TBMM tarafından kabul edildi ve 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu adıyla 30 Haziran 1930’da Resmî Gazete’de yayımlandı. Böylece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmen kuruldu.

Merkez Bankası; farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen işlevlerin tek elde toplanmasının ardından, 3 Ekim 1931 tarihinde faaliyetlerine başladı.

MERKEZ BANKASI BAŞKANLARI: KURULUŞTAN GÜNÜMÜZE

Kuruluşundan bugüne toplam 27 isim Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaptı. İşte yıllara göre Merkez Bankası başkanlarının tam listesi:

Selahattin Çam (1931-1938)

(1931-1938) Kemal Zaim Sunel (1938-1949)

(1938-1949) Mehmet Sadi Bekter (1949-1950)

(1949-1950) Osman Nuri Göver (1951-1953)

(1951-1953) Mustafa Nail Gidel (1953-1960)

(1953-1960) Memduh Aytür (1960)

(1960) İbrahim Münir Mostar (1960-1962)

(1960-1962) Ziyaettin Kayla (1963-1966)

(1963-1966) Naim Talu (1967-1971)

(1967-1971) Memduh Güpgüpoğlu (1972-1975)

(1972-1975) Cafer Tayyar Sadıklar (1976-1978)

(1976-1978) Hakkı Aydınoğlu (1979-1981)

(1979-1981) Osman Şıklar (1981-1984)

(1981-1984) Yavuz Canevi (1984-1986)

(1984-1986) Rüşdü Saracoğlu (1987-1993)

(1987-1993) Dr. Bülent Gültekin (1993-1994)

(1993-1994) Yaman Törüner (1994-1995)

(1994-1995) Gazi Erçel (1996-2001)

(1996-2001) Süreyya Serdengeçti (2001-2006)

(2001-2006) Durmuş Yılmaz (2006-2011)

(2006-2011) Doç. Dr. Erdem Başçı (2011-2016)

(2011-2016) Murat Çetinkaya (2016-2019)

(2016-2019) Murat Uysal (2019-2020)

(2019-2020) Naci Ağbal (Kasım 2020 - Mart 2021)

(Kasım 2020 - Mart 2021) Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Mart 2021 - Haziran 2023)

(Mart 2021 - Haziran 2023) Dr. Hafize Gaye Erkan (Haziran 2023 - Şubat 2024)

(Haziran 2023 - Şubat 2024) Dr. Yaşar Fatih Karahan (Şubat 2024 - devam ediyor)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kuruluş tarihi 1930 olup, ekonomik bağımsızlık ve para politikasında istikrar amacıyla hayata geçirilmiştir. İzmir İktisat Kongresi’nde temeli atılan fikir, yabancı uzmanların katkıları ve TBMM’de kabul edilen yasa ile somutlaşmış, 1931’de Selahattin Çam’ın ilk başkanlığıyla hayata geçmiştir. Bugün ise TCMB, Dr. Yaşar Fatih Karahan başkanlığında görevini sürdürmektedir.