Merkez Bankası neden faiz indirdi? Faiz indirmenin olası sonuçları neler olabilir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 8 ayın ardından politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekti. Merkez neden faiz indirdi ve faiz indirimi sonrasındaki beklentiler neler?

MERKEZ BANKASI NEDEN FAİZ İNDİRDİ?

Merkez Bankası'nın bugün almış olduğu faiz kararı öncesinde beklentiler faizin 100-150 baz puan düşüşle yüzde 49 - 48,50 bandına çekileceği yönündeydi. Buna karşın İktidarın, hedeflenen enflasyon çerçevesinde asgari ücrete 2024 enflasyonundan oldukça düşük şekilde yüzde 30 zam yapması, hemen ardından ise akşam saatlerinde Merkez Bankası'nın 2024'te yılda 12 kez yapılan Para Politikası Kurulu toplantılarını 2025'te 8'e düşüreceğini açıklaması ise faizde daha yüksek bir düşüş oranı beklentisini kuvvetlendirdi. Merkez'in bu kararı, 2025'te doğal olarak toplantı olmayacak olan aylarda faizin pas geçileceğini, dolayısıyla önden sert bir faiz indirimi yapılabilmesi şeklinde algılandı.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE KAÇ OLDU?

Merkez Bankası ise daha temkinli bir duruş ortaya koyarak faizi 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekti. Merkez Bankası, "Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir. Öncü veriler aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir" diyerek enflasyondaki düşüş eğilimine dikkat çekti ve bu açıklama, faiz kararında enflasyondaki düşüş eğilimini temel aldığını gösterdi.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI NE OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi, teorik olarak şu gelişmelere yol açabilir:

Faiz indirimi genellikle kredi faiz oranları üzerinde etkili olur, bu da bankaların daha düşük faizle kredi vermesine olanak sağlar. Sonuç olarak, bireyler ve işletmeler daha ucuz krediler alarak tüketimi artırabilir ve yatırımlar artabilir.

Düşük faiz oranları, ekonomik büyümeyi destekleyen bir faktör olarak görülse de, enflasyon oranlarını yükseltme riski taşır. Çünkü düşük faiz, talep yaratmakla birlikte mal ve hizmetlere olan talebin artmasıyla fiyatların da yükselmesine yol açabilir.

Faiz indiriminin bir diğer olası etkisi ise döviz kuru üzerinde olabilir. Faiz indirimi sonrası döviz kurları genellikle yükselme eğilimindedir, çünkü yatırımcılar daha düşük faizli Türk Lirası varlıklarını tercih etmeyebilir ve döviz talebi artabilir. Bu durumda, Türk Lirası değer kaybedebilir, ithalat maliyetlerini artırarak enflasyonu daha da körükleyebilir.

Kısa vadede ekonomik büyümeyi destekleyen faiz indirimi, uzun vadede döviz kurları ve enflasyon üzerinde baskı yaratabilir. Bu nedenle, TCMB'nin faiz politikalarını dengeli bir şekilde uygulamasının büyük önem taşıdığı piyasa uzmanlarınca dile getirilir.