Merkez Bankası'nın faiz kararını iktisatçılar nasıl yorumladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 42,5'tan yüzde 46'ya yükseltmesi kamuoyunda geniş yer buldu.

Yapılan yorumlarda faiz kararının ekonomik yönünden çok siyasi yönüne vurgu yapıldı.

Merkez Bankası'nın faiz artırımına iktisatçılardan gelen karar şöyle oldu:

REZERV KAYBINA KARŞI MÜDAHALE

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu: "TCMB politika faizini 350 baz puan artırdı.

Böylelikle yaşanan döviz rezervi kaybının büyük bir tehdit oluşturduğunu kabul etti.

Ekonomiyi daha da soğutacak,büyümeyi yavaşlatacak,gerek bireylerin gerekse şirketlerin borç geri ödemelerini zorlaştıracak bir karara imza attı."

TCMB politika faizini 350 baz puan artırdı.

Böylelikle yaşanan döviz rezervi kaybının büyük bir tehdit oluşturduğunu kabul etti.

Ekonomiyi daha da soğutacak,büyümeyi yavaşlatacak,gerek bireylerin gerekse şirketlerin borç geri ödemelerini zorlaştıracak bir karara imza attı. — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) April 17, 2025

FAİZ ARTIŞI DAR GELİRLİYİ VURACAK

İnan Mutlu: "Merkez Bankası'nın faiz artırımı en çok dar gelirlileri vuracak. Ücretleri baskılanan asgari ücretliler, emekliler bankaların yüksek faizleri altında ezilecek. Faiz artırımı aslında ücretlilerin maaşına bankaların daha çok ortak olması da demek. Geçinemeyen borçlanacak, borçlandıkça gelirinin daha yüksek kısmını bankalara aktaracak. Son dönemde tüketici kredisi ve kredi kartı yüzünden icralık olan kişi sayısındaki artış da bunu gösteriyor. Yüksek enflasyonla ölümü gösterenler, yüksek faizle sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar. Yoksulun daha da yoksullaşacağı bir döngüde debelenip duruyoruz."

Merkez Bankası'nın faiz artırımı en çok dar gelirlileri vuracak.



Ücretleri baskılanan asgari ücretliler, emekliler bankaların yüksek faizleri altında ezilecek.



Faiz artırımı aslında ücretlilerin maaşına bankaların daha çok ortak olması da demek.



Geçinemeyen borçlanacak,… pic.twitter.com/wqdonTpe6C — inan mutlu (@inanmutlu1) April 17, 2025

19 MART'IN FATURASI

Uğur Gürses: "19 Mart olmasaydı bugün muhtemelen Merkez Bankası faizi yüzde 40'a çekilmiş olacaktı. 19 Mart'ın kısa vadede faturası 45 milyar dolar döviz + 6 puanlık faiz artışı oldu."

19 Mart olmasaydı bugün muhtemelen Merkez Bankası faizi yüzde 40'a çekilmiş olacaktı.

19 Mart'ın kısa vadede faturası 45 milyar dolar döviz + 6 puanlık faiz artışı oldu. — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) April 17, 2025

İSTİKRAR GETİRMEZ

Mustafa Sönmez: "TCMB; gecelik faizi 3 puan artırdı %49 a çıkardı. politika faizi ise %46. Dalgalanmalara karşı malum cümleler. Bu politik ortamın sisini dağıtmaz, güven vermez. Faizlik iş olmaktan çıktı süreç. Politik güven, adalet tesis edilmedikçe, istikrar gelmez."