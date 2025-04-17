Merkez Bankası'nın faiz kararını iktisatçılar nasıl yorumladı?
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükselmesini iktisatçılar yorumladı. Yapılan yorumlarda Ekrem İmamoğlu'na yapılan operasyonun ekonomiye faturasının faizde artış kararında etkili olduğu vurgusu öne çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 42,5'tan yüzde 46'ya yükseltmesi kamuoyunda geniş yer buldu.
Yapılan yorumlarda faiz kararının ekonomik yönünden çok siyasi yönüne vurgu yapıldı.
Merkez Bankası'nın faiz artırımına iktisatçılardan gelen karar şöyle oldu:
REZERV KAYBINA KARŞI MÜDAHALE
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu: "TCMB politika faizini 350 baz puan artırdı.
Böylelikle yaşanan döviz rezervi kaybının büyük bir tehdit oluşturduğunu kabul etti.
Ekonomiyi daha da soğutacak,büyümeyi yavaşlatacak,gerek bireylerin gerekse şirketlerin borç geri ödemelerini zorlaştıracak bir karara imza attı."
TCMB politika faizini 350 baz puan artırdı.— Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) April 17, 2025
Böylelikle yaşanan döviz rezervi kaybının büyük bir tehdit oluşturduğunu kabul etti.
Ekonomiyi daha da soğutacak,büyümeyi yavaşlatacak,gerek bireylerin gerekse şirketlerin borç geri ödemelerini zorlaştıracak bir karara imza attı.
FAİZ ARTIŞI DAR GELİRLİYİ VURACAK
İnan Mutlu: "Merkez Bankası'nın faiz artırımı en çok dar gelirlileri vuracak. Ücretleri baskılanan asgari ücretliler, emekliler bankaların yüksek faizleri altında ezilecek. Faiz artırımı aslında ücretlilerin maaşına bankaların daha çok ortak olması da demek. Geçinemeyen borçlanacak, borçlandıkça gelirinin daha yüksek kısmını bankalara aktaracak. Son dönemde tüketici kredisi ve kredi kartı yüzünden icralık olan kişi sayısındaki artış da bunu gösteriyor. Yüksek enflasyonla ölümü gösterenler, yüksek faizle sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar. Yoksulun daha da yoksullaşacağı bir döngüde debelenip duruyoruz."
Merkez Bankası'nın faiz artırımı en çok dar gelirlileri vuracak.— inan mutlu (@inanmutlu1) April 17, 2025
Ücretleri baskılanan asgari ücretliler, emekliler bankaların yüksek faizleri altında ezilecek.
Faiz artırımı aslında ücretlilerin maaşına bankaların daha çok ortak olması da demek.
Geçinemeyen borçlanacak,… pic.twitter.com/wqdonTpe6C
19 MART'IN FATURASI
Uğur Gürses: "19 Mart olmasaydı bugün muhtemelen Merkez Bankası faizi yüzde 40'a çekilmiş olacaktı. 19 Mart'ın kısa vadede faturası 45 milyar dolar döviz + 6 puanlık faiz artışı oldu."
19 Mart olmasaydı bugün muhtemelen Merkez Bankası faizi yüzde 40'a çekilmiş olacaktı.— Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) April 17, 2025
19 Mart'ın kısa vadede faturası 45 milyar dolar döviz + 6 puanlık faiz artışı oldu.
İSTİKRAR GETİRMEZ
Mustafa Sönmez: "TCMB; gecelik faizi 3 puan artırdı %49 a çıkardı. politika faizi ise %46. Dalgalanmalara karşı malum cümleler. Bu politik ortamın sisini dağıtmaz, güven vermez. Faizlik iş olmaktan çıktı süreç. Politik güven, adalet tesis edilmedikçe, istikrar gelmez."
TCMB; gecelik faizi 3 puan artırdı %49 a çıkardı. politika faizi ise %46.— Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) April 17, 2025
Dalgalanmalara karşı malum cümleler.
Bu politik ortamın sisini dağıtmaz, güven vermez. Faizlik iş olmaktan çıktı süreç.
Politik güven, adalet tesis edilmedikçe, istikrar gelmez.