Merkez Bankası'nın hanehalkı için enflasyon beklentisi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin, piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilediğini; hanehalkı için ise yükseldiğini bildirdi.

TCMB, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek hazırlanan "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini açıkladı.

Buna göre, 2025 yılı şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 25,3 seviyesine geriledi.

Verilere göre, reel sektör için 1,9 puan azalarak yüzde 41,9 seviyesine düşerken, hanehalkı için 0,4 puan artarak yüzde 59,2 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak, yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.

VERİLER NASIL ELDE EDİLİYOR?

Veriler piyasa katılımcıları anketi, iktisadi yönelim anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek elde ediliyor.

TCMB, sektörel enflasyon verilerini Haziran 2024'ten itibaren yayımlamaya başlamıştı.