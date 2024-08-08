Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmininde değişikliğe gitmeyerek, 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 38'de tuttu.

Türkiye Cumuhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2024'ün 3. enflasyon raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Karahan 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerini değiştirmediklerini belirtti.

TCMB bu yıl sonu için tahminini yüzde 38 olarak korumuş oldu.

Enflasyon eklentisi 2025 yılı için yüzde 14, 2026 yılı için ise yüzde 9 olarak korundu.

Karahan, "Para politikasındaki sıkılığı korumayı sürdüreceğiz" dedi.

Karahan'ın sunumundan önemli satır başları şu şekilde:

"Talepteki dengelenmenin güçlenerek devam edeceğini öngörüyoruz. Bu dengelenmenin etkisiyle cari işlemler açığında düşüş sürüyor.

Bir önceki Rapor döneminden bu yana değişmeyen tek unsur para politikasındaki kararlı duruşumuz. İlerleyen dönemde de bu duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

Kira yıllık enflasyonu tüketici fiyatları, ana gruplar arasında halen yüksek seyri ile dikkat çekiyor. Buna karşın öncü göstergeler bir süredir yönünü aşağı çevirdi. Gerek internetteki ilan fiyatları, gerekse konut kredisine dayanan göstergelerimiz uzun süredir azalış eğilimde.

Bir önceki Rapor döneminden bu yana değişmeyen tek unsur para politikasındaki kararlı duruşumuz. İlerleyen dönemde de bu duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

"DEĞİŞMEYEN TEK UNSUR KARARLI DURUŞUMUZ"

Bir önceki Rapor döneminden bu yana değişmeyen tek unsur para politikasındaki kararlı duruşumuz. İlerleyen dönemde de bu duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

Yurt içi talebin ikinci çeyrekte, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını değerlendiriyoruz.

KART HARCAMALARI

İlk çeyrekte büyümede daha dengeli bir talep görünüm izledi. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iç talepte normalleşmenin devamına işaret ediyor. Kartlı harcamalar yüksek olmakla birlikte son dönemde görece yatay seyretti.

Kart harcamaları, beyaz eşya ve otomobil satıları iç talepteki yavaşlamayı teyit ediyor. Kuyumculuk, elektronik ve araç kiralama gibi ihtilyari harcamalar son dönemde azaldı. Arz koşulları talepteki görünümle uyumlu.

Yıllık enflasyon tepe nokta olan mayıs sonrası iki ay düşüş sergiledi. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü görüyoruz.

"CARİ AÇIĞIN 20 MİLYAR DOLARA GERİLEMESİNİ BEKLİYORUZ"

Çıktı açığının ikinci çeyrekte gerilediği tahmin ediliyor. Çıktı açığında gerilemenin üçüncü çeyrekte de devam edeceğini öngörüyoruz. Çıktı açığı, dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacak.

Temmuz ayında yıllıklandırılmış cari açığın 20 milyar dolar civarına inmesini bekliyoruz.

"ENFLASYONDA YAVAŞLAMA SÜRÜYOR"

Enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama sürüyor. Tüketici enflasyonu öngörülen tahmin aralığının içinde seyretti. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama öngörülerle uyumlu seyretti.

Temmuz ayında çekirdek göstergelerdeki yükseliş manşete kıyasla sınırlı oldu. Dezenflasyon sürecinde hizmetlerde yavaşlama gecikmeli olarak ortaya çıkmaktadır.

"KUR BEKLENTİLERİNDE İYİLEŞME SAĞLANDI"

Sıkı para politikası duruşumuzla, beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız.

Ekonomik birimlerin beklentilerindeki ayrışma ve olası oynaklıklara karşı, parasal aktarımın etkinliğini artırmak amacıyla, makroihtiyati politikaları uygulamaya devam ediyoruz.

Enflasyon ve kur beklentilerinde önemli bir iyileşme yaşandı."

Ayrıntılar geliyor...