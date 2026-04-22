Merkez Bankası Nisan 2026 Faiz Kararı: Faiz Oranı Ne Oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan 2026 faiz kararı açıklandı. Piyasaların merakla beklediği karar sonrası politika faizinin ne yönde değiştiği yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki Merkez Bankası faiz oranı ne oldu? İşte TCMB’nin son faiz kararı ve tüm detaylar…
TCMB NİSAN 2026 FAİZ KARARI AÇIKLANDI
TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.
Ayrıca açıklamada şu oranların da değişmediği bildirildi:
- Gecelik borç verme faizi: %40
- Gecelik borçlanma faizi: %35,5
FAİZ KARARININ GEREKÇELERİ NELER?
Merkez Bankası tarafından yapılan değerlendirmede, enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediği ancak nisan ayında yeniden sınırlı bir yükseliş sinyali verdiği ifade edildi.
Kurul açıklamasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Enflasyonda geçici dalgalanmalar izleniyor
- Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarında oynaklık sürüyor
- İç talep ve ekonomik aktivitede yavaşlama sinyalleri var
Bu gelişmeler doğrultusunda TCMB, mevcut sıkı para politikası duruşunu koruma kararı aldı.
ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI MESAJLARI
TCMB açıklamasında fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik kararlı duruş vurgulandı. Kurul, sıkı para politikasının devam edeceğini ve dezenflasyon sürecinin destekleneceğini belirtti.
Özellikle şu mesajlar dikkat çekti:
- Enflasyon görünümünde bozulma olursa ek sıkılaştırma yapılacak
- Para politikası veri odaklı ilerleyecek
- Likidite yönetimi aktif şekilde sürdürülecek
EKONOMİK GÖRÜNÜM VE RİSKLER
TCMB, küresel gelişmelere dikkat çekerek özellikle enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Aynı zamanda jeopolitik gelişmelerin piyasalarda belirsizlik yarattığı ifade edildi.
Kurul, ekonomik aktivitede yavaşlama sinyallerine rağmen enflasyonla mücadelenin öncelik olmaya devam edeceğini vurguladı.
Orta Vadeli Hedef
Merkez Bankası, enflasyonu orta vadede %5 seviyesine düşürme hedefini koruduğunu açıkladı.
FAİZ ORANLARI TABLOSU
|Faiz Türü
|Oran
|Politika Faizi
|%37
|Gecelik Borç Verme
|%40
|Gecelik Borçlanma
|%35,5
PİYASALAR FAİZ KARARINA NASIL TEPKİ VERİR?
Faiz oranının sabit tutulması, piyasalarda temkinli bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar, özellikle enflasyon verileri ve küresel gelişmelere bağlı olarak Merkez Bankası’nın sonraki adımlarını yakından izlemeye devam edecek.
Merkez Bankası faiz kararı ne oldu Nisan 2026?
TCMB politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.
Politika faizi kaç oldu?
Politika faizi %37 olarak açıklandı.
Faiz indirimi mi yapıldı?
Hayır, faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Gecelik faiz oranları nedir?
Borç verme %40, borçlanma %35,5 olarak sabit kaldı.
TCMB enflasyon hedefi nedir?
Orta vadede %5 enflasyon hedeflenmektedir.
Yeni faiz artışı olacak mı?
Enflasyon görünümüne bağlı olarak gerekirse sıkılaştırma yapılabileceği belirtildi.