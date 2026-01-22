Merkez Bankası Ocak 2026 Faiz Kararı: Faiz oranı ne oldu?

Piyasaların yakından izlediği karar geldi: Merkez Bankası faiz kararı açıkladı ve Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 38’den yüzde 37’ye indirdi. Kararla birlikte gecelik borç verme faizi yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e çekildi.

TCMB FAİZ KARARI OCAK 2026: YENİ ORANLAR

TCMB faiz kararı Ocak 2026 toplantısı sonrası açıklanan güncel oranlar, para politikasında temkinli gevşemenin sürdüğüne işaret ediyor. Kurulun mesajı ise net: Dezenflasyon hedefi korunuyor ve kararlar veri odaklı bir çerçevede şekillenecek.

Faiz Türü Önceki Yeni Politika Faizi (1 Hafta Vadeli Repo) %38,0 %37,0 Gecelik Borç Verme Faizi %41,0 %40,0 Gecelik Borçlanma Faizi %36,5 %35,5

KARAR METNİNDEN ÖNE ÇIKAN MESAJLAR

Kurul değerlendirmesinde, enflasyonun ana eğiliminin aralık ayında gerilediği ifade edildi. Öncü veriler ise ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığını, buna karşın ana eğilimdeki artışın sınırlı kaldığını gösteriyor.

Son çeyreğe ilişkin göstergeler, talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalsa da sürdüğüne işaret ederken; enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme sinyali verse de risk unsuru olmaya devam ettiği vurgulandı.

TCMB, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyonu güçlendireceğini belirtti. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması halinde ise para politikasının yeniden sıkılaştırılacağı mesajı paylaşıldı.

TCMB FAİZ KARARI TAKVİMİ

Yatırımcıların en çok takip ettiği başlıkların başında TCMB faiz kararı takvimi geliyor. TCMB gelecek dönem faiz toplantı tarihleri şöyle:

PPK Toplantı Tarihleri 12 Mart 2026 22 Nisan 2026 11 Haziran 2026 23 Temmuz 2026 10 Eylül 2026 22 Ekim 2026 10 Aralık 2026 21 Ocak 2027 18 Mart 2027 22 Nisan 2027 10 Haziran 2027

Tcmb faiz kararı ne zaman?

TCMB faiz kararları, Para Politikası Kurulu toplantılarının ardından açıklanır. Takvimde yer alan bir sonraki tarihler, 12 Mart 2026 ve 22 Nisan 2026’dır.

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Evet. Merkez Bankası politika faizini yüzde 38’den yüzde 37’ye indirdi; gecelik borç verme faizi yüzde 40’a, gecelik borçlanma faizi yüzde 35,5’e çekildi.

TCMB faiz Kararı takvimi

PPK toplantı tarihleri; 12 Mart 2026, 22 Nisan 2026, 11 Haziran 2026, 23 Temmuz 2026, 10 Eylül 2026, 22 Ekim 2026, 10 Aralık 2026 ve 2027’de 21 Ocak, 18 Mart, 22 Nisan, 10 Haziran şeklinde listelenmiştir.

Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Kurul, politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler dikkate alınarak, dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini vurguladı.

TCMB faiz kararı Ocak 2026

Ocak 2026 toplantısında politika faizi yüzde 38’den yüzde 37’ye indirildi.

Tc Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2026

2026 yılı PPK toplantı tarihleri; 12 Mart, 22 Nisan, 11 Haziran, 23 Temmuz, 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık 2026’dır.

Politika faizi neden önemlidir?

Politika faizi; kredi ve mevduat faizlerini etkileyerek borçlanma maliyeti ve finansal koşullar üzerinde belirleyici olur.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ne zaman yayımlanacak?

Kurul, Toplantı Özeti’nin beş iş günü içinde yayımlanacağını duyurdu.

Özetle; TCMB, politika faizini yüzde 37’ye indirirken dezenflasyon hedefiyle uyumlu bir sıkılık vurgusunu korudu. Piyasalar için kritik başlık olan TCMB faiz kararı takvimi ise bir sonraki toplantıların tarihini netleştirerek beklentilerin şekillenmesine zemin hazırladı.