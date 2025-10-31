Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Papara'nın faaliyet iznini iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Papara'ya 21 Nisan 2016'da verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni, 6493 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca iptal edildi. Kararda, Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile 19'uncu maddesi esas alınarak bu kararın alındığı belirtildi.