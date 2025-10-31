Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.'nin elektronik para ihraç etme faaliyet iznini iptal etti.

Güncel
  • 31.10.2025 00:18
  • Giriş: 31.10.2025 00:18
  • Güncelleme: 31.10.2025 00:19
Kaynak: ANKA
Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Papara'nın faaliyet iznini iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Papara'ya 21 Nisan 2016'da verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni, 6493 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca iptal edildi. Kararda, Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile 19'uncu maddesi esas alınarak bu kararın alındığı belirtildi.

BirGün'e Abone Ol