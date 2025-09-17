Giriş / Abone Ol
Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerindeki faiz oranlarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, reeskont işlemlerinde faiz oranı yıllık yüzde 41,25, avans işlemlerinde ise yüzde 42,25 olarak belirlendi.

Ekonomi
  • 17.09.2025 05:44
  • Giriş: 17.09.2025 05:44
  • Güncelleme: 17.09.2025 05:49
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: AA

Merkez Bankası reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; TCMB, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 41,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 42,25 olarak belirledi.

