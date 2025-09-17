Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerindeki faiz oranlarını açıkladı

Merkez Bankası reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; TCMB, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 41,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 42,25 olarak belirledi.