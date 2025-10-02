Merkez Bankası rezervinde yükseliş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, 26 Eylül 2025 itibarıyla resmi rezerv varlıkları geçen haftaya kıyasla yüzde 2,3 artış göstererek 182,973 milyar ABD doları seviyesine yükseldi.

REZERV VARLIKLARINDA ARTIŞ

Hafta içerisinde döviz varlıkları yüzde 2,1 artarak 79 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,7 artışla 96,3 milyar ABD doları seviyesine ulaştı. Buna karşılık IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı yüzde 0,4 oranında düşerek 7,7 milyar ABD doları oldu.

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE GELİŞMELER

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri yüzde 0,4 oranında azalarak 121 milyar ABD doları düzeyine geriledi.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri yüzde 2,9 düşüşle 59,6 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise yüzde 2,2 artışla 61,4 milyar ABD doları olarak kaydedildi.

SWAP İŞLEMLERİ

Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri bu hafta itibarıyla 19,6 milyar ABD doları seviyesinde bulunuyor.