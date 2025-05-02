Merkez Bankası rezervleri 1 haftada 5.5 milyon dolar eridi

Merkez Bankası rezervlerinde erime 25 Nisan haftasında da sürdü. TCMB verilerine göre resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 3,8 azalarak 141,1 milyar ABD dolarına indi.

DÖVİZ VE ALTIN VARLIKLARI AZALDI

25 Nisan haftasında döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 8,9 azalarak 51,6 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,5 azalarak 81,8 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,1 artarak 7,7 milyar ABD doları oldu.

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE ARTIŞ

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz

likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 1,9 artarak 114,5

milyar ABD dolarına yükseldi. Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 3,4 artarak 59,3 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre yüzde 0,4 artarak 55,3 milyar ABD dolarına yükseldi.

SWAP DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 19,8 MİLYAR DOLAR

25 Nisan haftası itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.