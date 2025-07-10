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Merkez Bankası rezervleri 164,4 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 164 milyar 397 milyon dolara ulaştı.

Ekonomi
  • 10.07.2025 15:09
  • Giriş: 10.07.2025 15:09
  • Güncelleme: 10.07.2025 15:14
Kaynak: AA
Merkez Bankası rezervleri 164,4 milyar dolar oldu
Fotoğraf: Depophotos

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 4 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 986 milyon dolar artışla 164 milyar 397 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 4 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 8 milyar 691 milyon dolar artışla 79 milyar 786 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 Haziran'da 71 milyar 95 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 295 milyon dolar yükselişle 83 milyar 316 milyon dolardan 84 milyar 611 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 986 milyon dolar artışla 154 milyar 411 milyon dolardan 164 milyar 397 milyon dolara yükseldi.

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