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Merkez Bankası rezervleri 4,5 milyar dolar arttı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası rezervleri 7 Mart haftasında 169,9 milyar dolar oldu.

Ekonomi
  • 13.03.2025 15:16
  • Giriş: 13.03.2025 15:16
  • Güncelleme: 13.03.2025 15:18
Kaynak: AA
Merkez Bankası rezervleri 4,5 milyar dolar arttı
Fotoğraf: Depophotos

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 7 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 498 milyon dolar artışla 169 milyar 915 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 3 MİLYAR 45 MİLYON DOLAR ARTTI

Buna göre, 7 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 45 milyon dolar yükselişle 97 milyar 802 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Şubat'ta 94 milyar 757 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 454 milyon dolar artışla 70 milyar 659 milyon dolardan 72 milyar 113 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 498 milyon dolar artışla 165 milyar 417 milyon dolardan 169 milyar 915 milyon dolara çıktı.

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