Merkez Bankası rezervleri 7 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 4 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 250 milyon dolar azalışla 154 milyar 261 milyon dolara geriledi. Böylece rezervler 13 Eylül 2024 haftasından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 4 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 771 milyon dolar azalışla 77 milyar 838 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 28 Mart'ta 80 milyar 609 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 520 milyon dolar artışla 75 milyar 902 milyon dolardan 76 milyar 422 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 250 milyon dolar azalışla 156 milyar 511 milyon dolardan 154 milyar 261 milyon dolara geriledi.

NET REZERVLER 49 MİLYAR DOLARIN ALTINDA

Bir önceki hafta 56 milyar 82 milyon dolar olan net uluslararası rezervler ise 4 Nisan haftasında 7 milyar 381 milyon dolar azalarak 48 milyar 701 milyon dolara indi.