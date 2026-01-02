Giriş / Abone Ol
Merkez Bankası rezervleri: Altın arttı, döviz geriledi

Merkez Bankası rezervleri 193,9 milyar dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 26 Aralık haftasında azalırken altın rezervlerinde yükseliş görüldü.

Ekonomi
  • 02.01.2026 15:08
  • Giriş: 02.01.2026 15:08
  • Güncelleme: 02.01.2026 15:11
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 26 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 560 milyon dolar artarak 193 milyar 872 milyon dolara yükseldi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 26 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 432 milyon azalarak 76 milyar 978 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 19 Aralık'ta 79 milyar 410 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 991 milyon dolar artışla 112 milyar 903 milyon dolardan 116 milyar 894 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 560 milyon dolar artarak 192 milyar 312 milyon dolardan 193 milyar 872 milyon dolara çıktı.

