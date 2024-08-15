Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Merkez Bankası rezervleri geriledi

Merkez Bankası rezervleri, 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalışla 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.

Ekonomi
  • 15.08.2024 16:04
  • Giriş: 15.08.2024 16:04
  • Güncelleme: 15.08.2024 16:07
Kaynak: AA
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Fotoğraf: DepoPhotos

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

TCMB toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalışla 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.

Buna göre, 9 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 161 milyon dolar azalışla 92 milyar 330 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 2 Ağustosta 92 milyar 491 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 8 milyon dolar artışla 57 milyar 895 milyon dolardan, 57 milyar 903 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 153 milyon dolar azalarak 150 milyar 386 milyon dolardan, 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası ile Kore Merkez Bankası ikili para takası anlaşmasını yeniledi
Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi
BirGün'e Abone Ol