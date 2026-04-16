Merkez Bankası rezervleri kaç milyar dolar? (10 NİSAN 2026 HAFTASI, GÜNCEL)

Merkez Bankası rezervleri kaç milyar dolar sorusu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıkladığı yeni haftalık verilerin ardından yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. TCMB toplam rezervleri, 10 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 270 milyon dolar artarak 170 milyar 915 milyon dolara yükseldi.

Özellikle hem brüt döviz rezervlerinde hem de altın rezervlerinde görülen artış, “Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?”, “TCMB rezervleri arttı mı?” ve “toplam rezervler kaç milyar dolar?” sorularını daha da öne çıkardı. Açıklanan tablo, rezervlerde haftalık bazda güçlü bir toparlanmaya işaret etti.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ KAÇ MİLYAR DOLAR OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının toplam rezervleri, 10 Nisan haftasında 170 milyar 915 milyon dolar seviyesine çıktı. Bir önceki hafta toplam rezervler 161 milyar 645 milyon dolar düzeyindeydi.

Böylece haftalık bazda toplam rezervlerde 9 milyar 270 milyon dolarlık artış gerçekleşti. Açıklanan bu veri, son haftalarda yakından izlenen rezerv görünümünde dikkat çekici bir yükselişi ortaya koydu.

TCMB REZERVLERİNDEKİ ARTIŞIN DETAYLARI

TCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre artış yalnızca toplam rezervlerde değil, alt kalemlerde de görüldü. Brüt döviz rezervleri ile altın rezervleri aynı dönemde birlikte yükseldi.

Rezerv Kalemi 3 Nisan 2026 10 Nisan 2026 Değişim Brüt Döviz Rezervleri 58 milyar 417 milyon dolar 64 milyar 67 milyon dolar +5 milyar 650 milyon dolar Altın Rezervleri 103 milyar 229 milyon dolar 106 milyar 847 milyon dolar +3 milyar 618 milyon dolar Toplam Rezervler 161 milyar 645 milyon dolar 170 milyar 915 milyon dolar +9 milyar 270 milyon dolar

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ NE KADAR OLDU?

10 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya göre 5 milyar 650 milyon dolar artış gösterdi. Böylece brüt döviz rezervleri 64 milyar 67 milyon dolar seviyesine çıktı.

3 Nisan tarihinde bu kalem 58 milyar 417 milyon dolar düzeyindeydi. Haftalık bazdaki artış, toplam rezervlerdeki yükselişin ana unsurlarından biri oldu.

ALTIN REZERVLERİ KAÇ MİLYAR DOLAR OLDU?

TCMB altın rezervleri de aynı dönemde yukarı yönlü hareket etti. 3 milyar 618 milyon dolarlık artışla altın rezervleri 106 milyar 847 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Bir önceki hafta altın rezervleri 103 milyar 229 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Böylece toplam rezerv artışında altın tarafı da belirgin katkı verdi.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE SON GÖRÜNÜM

Ocak 2024’ten Nisan 2026’ya uzanan tabloda rezervlerin farklı dönemlerde dalgalı seyir izlediği görülüyor. Özellikle 10 Nisan 2026 haftasında açıklanan 170 milyar 915 milyon dolarlık toplam rezerv seviyesi, son dönemdeki toparlanma açısından dikkat çekici bir veri olarak öne çıktı.

Seçilmiş dönemlerde TCMB toplam rezervleri

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 26.01.2024 48.007 89.154 137.161 31.05.2024 59.740 83.909 143.648 25.10.2024 65.894 93.504 159.398 14.02.2025 72.475 100.677 173.152 29.08.2025 87.326 91.031 178.357 17.10.2025 111.169 87.273 198.442 30.01.2026 133.753 84.405 218.158 27.03.2026 100.049 55.290 155.339 03.04.2026 103.229 58.417 161.645 10.04.2026 106.847 64.067 170.915

10 NİSAN HAFTASI VERİLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Merkez Bankası rezervleri, piyasaların yakından izlediği temel göstergeler arasında yer alıyor. Bu nedenle haftalık değişimler, hem döviz rezervleri hem de altın rezervleri açısından ayrı ayrı değerlendiriliyor.

10 Nisan haftasında açıklanan veriler, toplam rezervlerde güçlü bir yükseliş olduğunu gösterdi. Özellikle hem brüt döviz rezervlerinin hem de altın rezervlerinin aynı hafta içinde artması, tablonun daha dikkat çekici hale gelmesini sağladı.

Merkez Bankası rezervleri kaç milyar dolar sorusunun güncel yanıtı, 10 Nisan haftası itibarıyla 170,9 milyar dolar oldu. TCMB verilerine göre hem brüt döviz rezervlerinde hem de altın rezervlerinde görülen artış, toplam rezervleri bir haftada 9 milyar 270 milyon dolar yukarı taşıdı.

Bu görünüm, rezervlerde haftalık bazda güçlü bir toparlanmayı ortaya koyarken, TCMB’nin açıkladığı son veriler ekonomi gündeminin en dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.