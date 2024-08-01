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Merkez Bankası rezervleri tarihi rekorundan geriledi

Merkez Bankası rezervleri, 26 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 899 milyon dolar azalışla yaklaşık 148 milyar dolar oldu. Rezervler böylece tarihi rekor seviyesinden gerilemiş oldu.

Ekonomi
  • 01.08.2024 15:01
  • Giriş: 01.08.2024 15:01
  • Güncelleme: 01.08.2024 15:14
Kaynak: AA
Merkez Bankası rezervleri tarihi rekorundan geriledi
Fotoğraf: Depophotos

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 26 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 899 milyon dolar azalışla 148 milyar 11 milyon dolara düştü.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

ALTIN REZERVLERİ 3 MİLYAR 110 MİLYON DOLAR  AZALDI

Buna göre, 26 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 788 milyon dolar düşüşle 91 milyar 907 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Temmuz'da 94 milyar 695 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 3 milyar 110 milyon dolar azalışla 59 milyar 214 milyon dolardan 56 milyar 104 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 899 milyon dolar azalarak 153 milyar 910 milyon dolardan 148 milyar 11 milyon dolara geriledi.

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