Merkez Bankası rezervlerinde artış

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 147,6 milyar dolara yükseldi. Söz konusu veri, tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 21 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar 321 milyon dolar artarak 147 milyar 622 milyon dolara yükseldi

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

BRÜT REZERVLER 88 MİLYAR 495 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Buna göre, 21 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 62 milyon dolar artışla 88 milyar 495 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 14 Haziran'da 88 milyar 433 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 259 milyon dolar yükselişle 57 milyar 868 milyon dolardan, 59 milyar 127 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 321 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolardan, 147 milyar 622 milyon dolara çıktı.