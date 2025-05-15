Merkez Bankası rezervlerinde artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası taradından açıklanan "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" raporuna göre, resmi rezerv varlıkları, 9 Mayıs haftasında geçen haftaya göre yüzde 4,2 artarak 144,3 milyar ABD doları oldu.

VARLIKLARDA YÜKSELİŞ

Döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 7,4 artarak 53,6 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,7 artarak 83,1 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,3 azalarak 7,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

YÜKÜMLÜLÜKLERDE ARTIŞ

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz

likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 5,5 artarak 121,5

milyar ABD doları oldu.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 artarak 60,3 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre yüzde 10,6 artarak 61,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

SWAP HARİÇ NET REZERV 18,1 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz

yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları oldu.

Merkez Bankası'nın net rezervi ise 37,59 milyar dolar olurken, swap hariç net rezervler de 18,1 milyar dolara yükseldi.