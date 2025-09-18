Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Eylül 2025 tarihli uluslararası rezervler ve döviz likiditesi gelişmelerini açıkladı. Resmi rezerv varlıkları geçen haftaya göre yüzde 1,2 oranında azalarak 177,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

REZERV VARLIKLARINDA DEĞİŞİM

Haftalık verilere göre döviz varlıkları yüzde 5,8 azalarak 76,8 milyar ABD dolarına gerilerken, altın rezervleri yüzde 2,7 artış göstererek 93,4 milyar ABD dolarına ulaştı. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,2’lik sınırlı bir artışla 7,7 milyar ABD doları oldu. Böylece altın rezervlerinde artışa rağmen döviz varlıklarındaki düşüş toplam rezervlerin gerilemesine neden oldu.

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE ARTIŞ

Kamu sektörünün yani Merkez Bankası ve merkezi yönetimin kısa vadeli döviz likiditesini etkileyen yükümlülükleri de artış gösterdi. Geçen haftaya göre yüzde 4,3 artan bu yükümlülükler 121,5 milyar ABD doları düzeyine çıktı.

ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ VE ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri yüzde 9,2 artarak 61,7 milyar ABD dolarına yükselirken, şarta bağlı döviz yükümlülükleri yüzde 0,2 azalışla 59,9 milyar ABD dolarına indi.

SWAP İŞLEMLERİ VE GENEL GÖRÜNÜM

Açıklanan verilere göre Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları seviyesinde bulunuyor. 12 Eylül 2025 itibarıyla rezervlerde yaşanan gelişmeler, altın varlıklarının güçlendiğini ancak döviz tarafındaki zayıflamanın resmi rezerv büyüklüğünü aşağı çektiğini ortaya koydu.