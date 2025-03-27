Merkez Bankası rezervlerinde korkutan düşüş | Covid sonrası bir ilk!

İBB'ye düzenlenen operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonucu piyasalarda oluşan türbülans Merkez Bankası rezervlerinde Covid salgını sonrası en yüksek düşüşü beraberinde getirdi.

NET REZERVLER SERT DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervleri 13,2 milyar dolar düştü.

Merkez Bankası verilerine göre, brüt rezervler 8 milyar dolar düştü.

Net rezervler 73,9 milyar dolardan 62,1 milyar dolar seviyelerine indi.

MERKEZ BANKASI NE KADAR DÖVİZ SATTI?

Ekonomim’in, 25 Mart Çarşamba günü uluslararası yatırımcılarla yaptığı toplantıya katılan kaynaklardan edindiği bilgiye göre TCMB, 19 Mart Çarşamba günü 10 milyar dolar satış gerçekleştirildi. 20 Mart Perşembe günü 3 milyar dolar satış oldu. 22 Mart Cuma günü Merkez Bankası 12 milyar dolar sattı.Üç günlük satışın toplam miktarı 25 milyar dolar oldu.